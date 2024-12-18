Кубанское прибрежье очищают от нефтепродуктов

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что пятна мазута от затонувшего в Керченском проливе танкера достигли береговой линии Анапского региона.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев провел очередное совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

«Продолжаются работы по ликвидации распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 км от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Сотрудники Росприроднадзора проводят оценку площади, берут анализы почвы и воды для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба для дальнейшей ликвидации загрязнения», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

По информации кабмина, сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда «Кубань-СПАС», Морспасслужба, МЧС России. На месте развернута группировка оперативных служб в составе 267 человек и 50 единиц техники.

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