Глава Заполярья предложил запустить нацпроект по Севморпути и Арктике

О необходимости разработки и запуска национального проекта «Северный морской путь и Арктика» заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что развитие собственно Севморпути без развития Арктики невозможно.

С этим предложением Андрей Чибис выступил на форуме «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду», прошедшем в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее идея «арктического нацпроекта» обсуждалась на заседании рабочей группы при Госсовете по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ.

По словам Андрея Чибиса, бывшие международные партнеры переписали стратегии развития Арктики. «Причем они публично направлены на сдерживание нашей страны», — отметил губернатор.

«В этих условиях нам требуется актуализировать стратегические документы и, конечно, доработать и скоординировать инструменты развития Северного морского пути и арктических регионов для того, чтобы капитализировать Арктику и дать новый дополнительный импульс ее развитию. Но для того, чтобы совершить следующий шаг, – это позиция экспертов, регионов, комиссии Госсовета – целесообразно подготовить единый долгосрочный национальный проект «Северный морской путь и Арктика», — сказал глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул, что Северный морской путь — проект, который в том числе можно сделать привлекательным для частных инвестиций и партнеров из дружественных стран.

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