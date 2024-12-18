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Специалисты «Дальрыбтехцентра» завершили монтажные работы на заводе Северо-Курильской базы сейнерного флота (СК БСФ) в Сахалинской области. Фото предоставлено компанией ДРТЦ

«Дальрыбтехцентр» помогает модернизации российской рыбопереработки

Специалисты «Дальрыбтехцентра» завершили монтажные работы на заводе Северо-Курильской базы сейнерного флота (СК БСФ) в Сахалинской области. Проект заключался в масштабной модернизации цеха по белорыбице — конвейерной обвязке морозильных шкафов.

Для «Дальрыбтехцентра» это второй крупный проект, завершенный в нынешнем году. Завод СК БСФ специализируется на белорыбице и работает по этому направлению круглогодично. После увеличения морозильных мощностей предприятию потребовалась модернизация сортировки и укладки рыбы.

«Заказ мы приняли в феврале. Весной инженеры занимались конструированием и созданием оборудования, а летом мы партиями отгружали готовую технику», — рассказал генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко.

По словам собеседника Fishnews, особое внимание уделялось логистике. Добраться до завода было непросто, так же как и перевезти туда все оборудование. Отправляли технику морем. Монтаж стартовал в октябре, а уже в начале декабря специалисты ДРТЦ завершили пусконаладочные работы.

«В рамках проекта мы должны были повысить эффективность и оперативность сортировки и укладки белой рыбы. А также обвязать новые морозильные шкафы конвейерными линиями. Создать дополнительные места выбивки, глазировки и упаковки», — подчеркнул глава «Дальрыбтехцентра».

Конвейерные линии доставляют противни с рыбопродукцией к шкафам, где персонал завода их убирает в морозилки. После работники ставят противни с уже замороженной рыбой на ленту, и товар отправляется по транспортеру дальше, в упаковочную зону. Когда вся продукция выгружена, пустые противни возвращаются в начало производства — туда, где на них загружают сырье перед заморозкой. Таким образом круг замыкается.

На заводе Северо-Курильской базы сейнерного флота есть участок по переработке красной рыбы, который тоже был модернизирован. Как уточнили в «Дальрыбтехцентре», разделочные машины остались прежние, но, опираясь на пожелания заказчика, инженеры немного изменили сборку линии.

«Сейчас все работает и производство уже запущено, — отметил Артем Шевченко. — Но мы ждем большой объем рыбы, чтобы под нагрузкой увидеть потенциал и возможности завода после модернизации».

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  • Специалисты «Дальрыбтехцентра» завершили монтажные работы на заводе Северо-Курильской базы сейнерного флота (СК БСФ) в Сахалинской области. Фото предоставлено компанией ДРТЦ
  • Проект заключался в масштабной модернизации цеха по белорыбице Фото предоставлено компанией ДРТЦ
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