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Поставку продукции «Меридиан Сервис» осуществляет по всей стране, а также за ее пределы. С Камчатки больше приходится везти лосось и белорыбицу

Секреты рыбной логистики

Когда рыбопромышленное предприятие вырастает до ежегодного производства в десятки тысяч тонн и выше, то отдельная транспортно-логистическая структура становится совершенно необходима, убежден генеральный директор и соучредитель компании «Меридиан Сервис» Александр Игнатенко.

Опыт показывает, что, как правило, ни средние и крупные рыбопромышленные компании, ни торговые организации не хотят погружаться в тонкости логистики: у них своих забот хватает.

У рыбаков есть выбор: можно продать продукцию оптом поближе от места вылова или переработки, при этом, возможно, потерять в цене. А можно обратиться к логистам. Причем желательно специализирующимся на доставке именно рыбы. Об особенностях рыбной логистики Александр Игнатенко рассказал корреспонденту Fishnews.

Компания «Меридиан Сервис» была создана в 2017 г. как дочерняя структура холдинга «Торговый дом «Камчатский меридиан». По словам Александра Игнатенко, организация собственного транспортно-логистического предприятия в структуре холдинга была продиктована необходимостью, возникшей на фоне роста объемов производства и продаж рыбопродукции.

«Ни производитель, ни продавец не хотят головной боли из-за логистики. Это меньше понимают компании с небольшим грузооборотом. Одну-три тысячи тонн в год можно обслуживать и собственным штатом. Но когда объемы растут, возникает необходимость либо передавать грузы на обслуживание сторонним компаниям, либо создавать собственные специализированные структуры, как в нашем случае. Причем второй путь выглядит предпочтительнее, и к этому пришли многие растущие предприятия в рыбной отрасли», — считает Александр Игнатенко.

Производство холдинга расположено на Камчатке. Часть продукции отгружается непосредственно из Петропавловска-Камчатского, другая часть — с рыбоперерабатывающих заводов на западном побережье полуострова. В этом случае приходится задействовать дополнительно рефрижераторный флот, который доставляет продукцию либо в Петропавловск, либо во Владивосток.

Поставку продукции «Меридиан Сервис» осуществляет по всей стране, а также за ее пределы. С Камчатки больше приходится везти лосось и белорыбицу. Грузовые партии разные — кто сколько купит. Бывает, покупатель, например, из Хатанги на Таймыре приобретет один контейнер, но есть и крупные клиенты в Центральной России: партия туда может составлять 500 тонн. В Китай тоже нередко отправляются крупные заказы. Основные экспортные направления в настоящее время — КНР, Япония, Южная Корея.

Перевозки мультимодальные — железная дорога, автотранспорт, море. Давно и с удовольствием «Меридиан Сервис» возит по Северному морскому пути. «Мы были первыми или одними из первых, кто в постсоветское время «раскатывал» Севморпуть для рыбных перевозок. Начинали еще в 2017 году в партнерстве с одной из крупнейших контейнеровозных компаний. Пользуемся этим маршрутом до сих пор, поскольку транзитная поставка через СМП осуществляется всего лишь за 12–15 суток», — отметил Александр Игнатенко.

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НазадМетки: КНРвладивостоккамчаткакитайкореялососьяпония
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