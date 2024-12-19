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Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Кадр трансляции

Судостроители планируют сохранить темпы сдачи судов под квоты

Уходящий год стал для российских верфей рекордным — они передали заказчикам 14 рыболовных и краболовных судов, заявил первый зампред профильного комитета СФ Сергей Митин. По его словам, в 2025 г. к сдаче планируется от 14 до 17 судов.

На пресс-конференции 18 декабря первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин назвал 2024 год рекордным для судостроителей, участвующих в программе обновления рыбопромыслового флота под квоты вылова. «Мы сдали 14 судов. Никогда не было такого количества. Всего будет сдано на 30 декабря 36 судов — хороший показатель», — заявил сенатор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прогноз на 2025 г. предусматривает сохранение объемов строительства на текущем уровне. «Примерно такое же количество — 14–17 судов — планируем к сдаче», — уточнил Сергей Митин.

Первый зампред профильного комитета СФ отметил положительный эффект участия в судостроительных проектах не только крупных верфей. В качестве примера он привел деятельность камчатского РК им. В.И. Ленина, который своими силами ведет строительство серии малых рыболовных сейнеров.

«Он построил два судна, они уже плавают, на своих верфях прямо там, на Камчатке. Еще два судна — сдача будет 27 декабря, и два судна они планируют сдать в 2025 году, — рассказал Сергей Митин. — То, что делается сегодня на Камчатке, — очень хороший пример».

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