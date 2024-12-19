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Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Скриншот трансляции

Сенаторы изучают проект постановления по рыболовным участкам

В Совете Федерации после обсуждения с регионами был выработан четкий перечень моментов по плате за рыболовные участки, и сейчас сенаторы смотрят, насколько эти замечания учтены в проекте изменений правил. Об этом сообщил глава профильного комитета Александр Двойных.

Тема законодательства о рыболовных участках максимально актуальна для большинства добывающих регионов, отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

На пресс-конференции 18 декабря сенатор ответил на вопрос Fishnews: будет ли комитет участвовать в обсуждениях по законопроекту о сроках кампании по перезаключению договоров на РЛУ.

«Мы договорились, что проект закона, который готовит правительство, будем рассматривать только в увязке с корректировками постановления правительства», — рассказал глава профильного комитета.

По словам парламентария, акт правительства по плате за перезаключение договоров в нынешней редакции «не совсем отвечает» духу закона о перезакреплении рыболовных участков без торгов: получилось, что предприятия должны заплатить за 40 лет с рассрочкой фактически в два года и с учетом коэффициента-дефлятора.

«Предприятия начали смотреть, есть ли такая возможность, начала расти ключевая ставка, начали «дорожать» деньги. И мы, проводя анализ с регионами, видели, что все меньше и меньше предприятий готовы на таких условиях перезаключать (договоры — прим. ред.)», — обрисовал ситуацию сенатор. В результате принятый закон мог не сработать.

Тогда, по словам главы комитета, было решено, что проект закона, где отсечка для заключения договоров — это конец 2025 г., будет рассматриваться в увязке с изменениями постановления.

В Совете Федерации считают, что рассрочка платежа за перезакрепление участка должна составлять не меньше трех полноценных лет.

Также в палате регионов настаивают, что при расчете платежа не должен использоваться коэффициент-дефлятор. Напомним, что он начинает применяться с 2025 г.: ставки сбора за пользование водными биоресурсами подлежат индексации с применением этого показателя, в свою очередь ставки заложены в расчеты платежа за перезакрепление участков.

«А это порядка 20 млрд средств, которые могут фактически сэкономить рыболовные предприятия, но при этом проинвестировав в дальнейшем в свое развитие», — указал сенатор на возможности при отказе от учета дефлятора.

Также, добавил Александр Двойных, парламентарии настаивали на отдельной мере поддержки для малых предприятий, так как у них доступ к финансовым институтам и средствам еще меньше, чем у крупных компаний.

Сейчас в Совете Федерации изучают проект постановления об изменений правил расчета и взимания платежа. «Мы его сейчас изучаем, смотрим, учтены ли наши замечания. Согласуем позицию с регионами, исходя из этого уже будем работать над проектом закона, который планирует внести правительство. Поэтому здесь мы в своей позиции последовательны и стоим на страже интересов наших регионов», — резюмировал сенатор.

Напомним, что в 2023 г. был принят федеральный закон о новых принципах распределения рыболовных участков. Документ вызвал резонанс прежде всего в с новыми подходами к закреплению участков для промысла лососей. По закону, действующие пользователи могут перезаключить договор без торгов — конкурсов и аукционов. Но при этом они должны внести плату в федеральный бюджет. В июле правительство РФ выпустило постановление о правилах расчета и взимания такого платежа. Однако бизнес-сообщество и региональные власти еще на стадии подготовки правительственного документа заявляли, что на предприятия в результате ложится слишком высокая финансовая нагрузка. В декабре для оценки регулирующего воздействия Минсельхоз разместил проект изменений постановления. Также власти решили подготовить законопроект о единых сроках кампании по перезаключению договоров.

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