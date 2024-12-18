Затейливую схему вывода продукции в оборот выявил Россельхознадзор

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило выпуск в обращение замороженной трески, сырьем для которой в системе ветеринарной сертификации «Меркурий» послужили аквариумные рыбки.

Сотрудники управления выяснили, что неустановленное лицо в системе прикрепило общество с ограниченной ответственностью из Хабаровска к площадке, принадлежащей компании из Череповца. По информации из «Меркурия», уполномоченное лицо хабаровской фирмы ввело в оборот 3 тонны замороженной трески, сырьем для которой послужили 5 тыс. аквариумных рыбок. Произведенная продукция предназначалась к отправке в Москву и Ставрополь.

Таким образом, планировались к выпуску в обращение подконтрольные госветнадзору товары неустановленного происхождения, а это факт незаконного оборота пищевой продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Управление аннулировало регистрацию уполномоченного лица хабаровского ООО во ФГИС «Меркурий». Прикрепление к площадке отключили. Также о нарушении уведомили компанию из Череповца, ветеринарные структуры, налоговую, Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

Напомним, похожее нарушение управление выявило в ноябре. Тогда в ветеринарно-сопроводительных документах 48,5 тыс. аквариумных рыбок были заявлены как сырье для производства филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

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