«Каспийская пятерка» продлила запрет на промысел осетровых

Прикаспийские государства договорились о продлении моратория на коммерческий промысел осетровых рыб на 2025 г. Вылов осетровых по-прежнему будет разрешен только для научных исследований и в целях искусственного воспроизводства.

В Астрахани завершила работу восьмая сессия Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обменялись информацией о промысле водных биоресурсов на Каспии, обсудили результаты научных исследований и мероприятий в сфере искусственного воспроизводства рыбных запасов.

Участники сессии договорились о проведении совместной осетровой съемки и согласовали объемы вылова совместно управляемых видов водных биоресурсов на 2025 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, стороны согласились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых на 2025 г. и не устанавливать квоты экспорта на икру и мясо этих рыб. Вылов осетровых в следующем году, как и ранее, планируется осуществлять только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Российская сторона также предложила провести форум рыбаков прикаспийских государств. Еще одна инициатива касалась издания ежегодного бюллетеня Каспийской комиссии и юбилейного сборника научных статей по исследованиям Каспийского моря.

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