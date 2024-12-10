Государства Каспия намерены вместе бороться с обмелением моря

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран собираются создать пятистороннюю структуру для решения проблемы обмеления Каспийского моря, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

В Баку министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и его азербайджанский коллега Мухтар Бабаев провели расширенную встречу со специалистами, которые занимаются вопросами предотвращения обмеления Каспийского моря.

«Для Каспия характерны естественные колебания уровня воды. Но последнее снижение крайне сильно влияет на экономику. После изучения этих процессов российские ученые сделали вывод, что на уровень Каспийского моря в основном влияют климатические факторы: естественные колебания притока впадающих в море рек и интенсивность испарения с его поверхности. То есть на уровень влияет изменение климата, остановить которое невозможно, можно только адаптироваться к происходящим трансформациям. Именно эти адаптационные меры мы погрузим в нашу российско-азербайджанскую программу, которую примем в первом квартале 2025 года», — прокомментировал Александр Козлов.

В министерстве напомнили, что с 2005 г. уровень Каспия начал падать беспрецедентными темпами: за 20 лет он снизился на 2,4 м и продолжает понижаться. Негативные последствия обмеления касаются всех стран, которые омывает Каспийское море: Россию, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран.

«Сейчас все государства сотрудничают только по линии национальных гидрометеорологических служб, но это системы получения информации, предназначенные для обеспечения безопасности населения. Научного обмена и взаимных исследований, которые позволили бы создать достоверные среднесрочные и долгосрочные прогнозы уровня воды в Каспийском море, — нет», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Александр Козлов подчеркнул, что вопрос требует комплексного подхода и участия всех пяти прикаспийских государств. «Сейчас мы прорабатываем формат работы и платформу для создания пятисторонней структуры, в рамках которой будем решать проблему обмеления Каспия», — сообщил министр.

Также в рамках визита Александр Козлов и Мухтар Бабаев обсудили заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. В него, помимо вопросов Каспийского моря, войдет взаимодействие России и Азербайджана по таким направлениям, как сохранение биоразнообразия, развитие заповедных территорий и обращение с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали проблему обмеления Каспия в октябре. Главы государств договорились организовать совместную работу.

В середине ноября премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с азербайджанским коллегой Али Асадовым заявил, что Баку и Москва создадут специальную комиссию, отметили в Минприроды. По его данным, задачей комиссии станет установление причин снижения уровня моря и разработка механизмов для сокращения обмеления.

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