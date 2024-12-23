Законопроект о рыбе для старожилов раскритиковал аудитор

Счетная палата России дала отрицательное заключение на проект закона об уравнивании в правах на водные биоресурсы представителей КМНС с их земляками других национальностей.

Напомним, согласно законотворческой инициативе, приоритетное право на рыбу наравне с КМНС предполагается предоставлять представителям других национальностей, родившимся, а также проживающим не менее 35 лет на территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Счетная палата России подготовила на этот проект свое заключение за подписью аудитора Сергея Мамедова, сообщает корреспондент Fishnews. В документе указано, что, согласно закону о гарантиях прав КМНС, их льготы могут распространяться на лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов. Эта норма устанавливается законами субъектов РФ.

Также аудитор обратил внимание, что российское законодательство предусматривает различные преференции для коренных малочисленных народов. Неясно, почему из всех этих мер поддержки законопроект затрагивает только льготы в сфере рыболовства, отметил Сергей Мамедов.

Кроме того, он указал на отсутствие в материалах к законопроекту прогноза последствий предлагаемых решений, в том числе их влияния на возможность реализации прав КМНС на рыбу в условиях расширения круга лиц, имеющих аналогичную льготу. Поэтому, по мнению Сергея Мамедова, оценить обоснованность и целесообразность принятия федерального закона не представляется возможным.

«В связи с изложенным законопроект не поддерживается», — заключил представитель Счетной палаты.

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