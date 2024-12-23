Предприятия Дальнего Востока получают квоты под инвестиции на 2025 год

Росрыболовство выпустило приказы о распределении по пользователям квот добычи в инвестиционных целях на предстоящий год. Это как рыбные инвестквоты, так и квоты вылова крабов, доли которых закреплялись по итогам аукционных процедур.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает подготовку к новому промысловому сезону. Как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство выпустило приказы о распределении по предприятиям Дальнего Востока, участвующим в программах квот под инвестиции, объемов для освоения в 2025 г.

- Приказом от 19 декабря 2024 г. № 753 утверждено распределение квот добычи крабов в инвестиционных целях первой и второй волны;

- Приказом от 19 декабря 2024 г. № 754 предприятиям отведены объемы в рамках инвестквот первого и второго этапа (это главным образом квоты на рыбу). При этом впервые распределяются инвестквоты второго этапа.

На основании этих приказов теруправления Росрыболовства должны осуществить выдачу разрешений на добычу.

Тексты документов смотрите в прикрепленных файлах.

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