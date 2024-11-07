Береговую переработку продолжают развивать на Сахалине и Курилах

Рыбопромышленные компании Сахалинской области вкладывают средства в создание современной перерабатывающей индустрии, рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко. На островах созданы новые комплексы по выпуску рыбной продукции.

В Сахалинской области продолжается реализация проектов по развитию береговой рыбопереработки. Новые предприятия запускаются в том числе уже в рамках второго этапа инвестиционных квот, сообщил Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Напомним, что в ходе заявочной кампании второго этапа инвестквот, которая прошла в этом году, бизнес Дальнего Востока выразил готовность построить 11 береговых предприятий, в том числе четыре — на Сахалине и Курилах.

Два крупных рыбоперерабатывающих комплекса — на Итурупе и Шикотане — уже введены в эксплуатацию, в октябре реализацию этих проектов проконтролировала профильная комиссия. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию новый завод в селе Озерское на Сахалине. Еще одно производство на Шикотане в рамках второго этапа инвестквот должно быть сдано в 2028-2029 гг.

Проекты реализуются и вне рамок программы инвестиционных квот. Компания «Рыбак» существенно модернизировала в Макаровском районе на Сахалине завод по переработке тихоокеанских лососей. Создано современное производство.

В целом компании рыбной отрасли Сахалинской области ежегодно инвестируют порядка 10 млрд рублей, отметил министр.

Читайте также: Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews