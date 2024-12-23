Новости
Опрос: что наиболее сильно влияло на предприятия в уходящем году, провел Fishnews

Что сильнее всего давило на бизнес в этом году, рассказали читатели Fishnews

Опрос: что наиболее сильно влияло на предприятия в уходящем году, провел Fishnews. В качестве ответов предлагались как факторы, которые отражаются на работе разных отраслей, так и специфичные для рыбной промышленности.

Опрос проводился в телеграм-канале Fishnews с 18 по 23 декабря. В качестве вариантов ответа мы предложили факторы, которые чаще всего называли, рассказывая о работе на нынешнем этапе, эксперты — представители компаний в сфере добычи и переработки рыбы. При этом участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

В итоге наиболее чувствительным для большинства стал вопрос стоимости денег: вариант «Высокая ключевая ставка» набрал 44% голосов.

На предприятия рыбной отрасли, как показывает опрос, давит и недостаток специалистов: фактор «Нехватка кадров» оказался вторым по популярности (42%).

Ощущали участники опроса и зыбкость условий для сбыта: 29% голосов — у ответа «Нестабильность рынков». Столько же набрал и фактор предстоящего перераспределения доступа к ресурсу (так, предприятиям сейчас готовят перезакрепление рыболовных участков).

Высокую административную нагрузку в качестве наиболее ощутимого фактора для предприятия в 2024 г. назвали 26% участников голосования.

На последнем месте — правда, с небольшим отрывом — оказались проблемы с прохождением платежей: этот вариант набрал 22% голосов.

Читайте также — Отрасль глазами банков: теруправления ЦБ отметили проблемы с платежами при экспорте и дефицит кадров

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

Вячеслав КВАШНИН

Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ» Александр СОКОЛОВ

Директор обособленного подразделения «НОРЕБО РУ»

Александр СОКОЛОВ

Российский рынок — это интересное направление

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

Мариферма в Приморье: риски и перспективы

Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

FMF-1000 — это наиболее мощная и продвинутая модель эхолота SEAMAN

SEAMAN: все о рыбе расскажет аргентинский эхолот

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.