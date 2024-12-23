Что сильнее всего давило на бизнес в этом году, рассказали читатели Fishnews

Опрос: что наиболее сильно влияло на предприятия в уходящем году, провел Fishnews. В качестве ответов предлагались как факторы, которые отражаются на работе разных отраслей, так и специфичные для рыбной промышленности.

Опрос проводился в телеграм-канале Fishnews с 18 по 23 декабря. В качестве вариантов ответа мы предложили факторы, которые чаще всего называли, рассказывая о работе на нынешнем этапе, эксперты — представители компаний в сфере добычи и переработки рыбы. При этом участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

В итоге наиболее чувствительным для большинства стал вопрос стоимости денег: вариант «Высокая ключевая ставка» набрал 44% голосов.

На предприятия рыбной отрасли, как показывает опрос, давит и недостаток специалистов: фактор «Нехватка кадров» оказался вторым по популярности (42%).

Ощущали участники опроса и зыбкость условий для сбыта: 29% голосов — у ответа «Нестабильность рынков». Столько же набрал и фактор предстоящего перераспределения доступа к ресурсу (так, предприятиям сейчас готовят перезакрепление рыболовных участков).

Высокую административную нагрузку в качестве наиболее ощутимого фактора для предприятия в 2024 г. назвали 26% участников голосования.

На последнем месте — правда, с небольшим отрывом — оказались проблемы с прохождением платежей: этот вариант набрал 22% голосов.

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