Сроки кампании по перезакреплению рыболовных участков еще обсуждаются

Период проведения работы по перезаключению договоров на рыболовные участки сейчас находятся в процессе обсуждения — учитываться будет в том числе экономическая ситуация, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На вопрос Fishnews о времени работы по перезаключению рыболовных участков на новый срок глава Росрыболовства Илья Шестаков ответил в рамках пресс-подхода перед заседанием ДВНПС во Владивостоке.

«Идет обсуждение», — рассказал руководитель ведомства. Он добавил, что вопрос прорабатывается с участием членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

«Изначальный срок мы предлагали переоформления, если хочешь на приоритетной основе без аукционов, — 2025 год, сейчас будем смотреть, исходя из экономической ситуации, обсуждение идет, — заявил Илья Шестаков. — Но я думаю, это либо 2025, либо 2026 год».

Напомним, что в 2023 г. был принят федеральный закон о новых принципах перезакрепления рыболовных участков, в том числе для промысла лососей. Предусматривается возможность заключения договоров на РЛУ без торгов (без конкурсов и аукционов), но много вопросов вызвали подходы к расчету платы за перезакрепление договоров.

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