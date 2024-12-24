На берегах Кубани идет битва с мазутом

В Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили около 40 км береговой линии, пострадавшей от разлива нефтепродуктов, отмечает МЧС. По данным ведомства, к работам привлечено более 10 тыс. человек и 360 единиц техники.

В зону чрезвычайной ситуации, где продолжаются работы по ликвидации последствий нефтеразлива, прибыл замминистра заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский. Он принял участие в заседание оперштаба под председательством министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Участники заслушали доклады об обстановке, складывающейся на территории региона в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Также Анатолий Супруновский вместе с Александром Козловым и губернатором Вениамином Кондратьевым посетили зону работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на участке «Белый пляж» и центральном пляже села Витязево.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России, сейчас первичное обследование и сбор нефтепродуктов проводятся на акватории и береговой линии протяженностью 54 км, которая распределена на четыре участка. От озера Соленое Темрюкского района до Бугазской косы, от Бугазской косы до центрального пляжа станицы Благовещенская. Далее от него до центрального пляжа Витязево и оттуда до центрального пляжа Анапы.

«Спасатели МЧС России работают на труднодоступных участках. Там, где обстановка наиболее сложная, трудятся в круглосуточном режиме, несмотря на сильный ветер и дождь. Устанавливаются световые башни, это позволяет продолжать сбор и погрузку загрязненного грунта ночью. Кроме этого, ни на минуту не останавливается работа патрульных служб. Сотрудники МЧС мониторят обстановку, в случае обнаружения новых участков выхода нефтепродуктов, оценивают обстановку и объем предстоящих работ», — заявил Анатолий Супруновский.

По данным министерства, очищено порядка 40 км береговой линии. Собрано более 17 тыс. тонн песка и грунта, вывезено на полигоны свыше 14,4 тыс. тонн. Силами морской спасательной службы обследовано 24 кв. км акватории, в работах задействованы 17 судов.

Также в рамках рабочей поездки участники заседания оперштаба посетили полигон сбора загрязненных песка и грунта и один из волонтерских пунктов. Всего на черноморском побережье функционируют семь пунктов сбора волонтеров.

«Добровольцы оказывают неоценимую помощь в расчистке пляжей, сборе песка и грунта, а также в помощи пострадавшим птицам», — отметил замминистра МЧС.

По данным министерства, силами неравнодушных граждан спасены 972 птицы, порядка 900 из них переданы в центр реабилитации животных.

Для волонтеров разработаны памятки, в которых находится информация по очистке побережья от мазута, список контактов и ссылок, карта с необходимыми метками, рекомендации по действиям на месте, точки выдачи инвентаря и средств индивидуальной защиты.

Группировка сил и средств, привлеченная к ликвидации чрезвычайной ситуации, составляет более 10 тысяч человек и 360 единиц техники, особое внимание уделяется дополнительному привлечению инженерной техники, рассказали в МЧС.

Для обеспечения привлеченной группировки организована работа пунктов питания, обогрева, точки раздачи средств индивидуальной защиты и инвентаря.

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