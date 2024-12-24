Новости
Пропитанный мазутом песок собирают в мешки и вывозят. Фото пресс-службы МЧС России

На берегах Кубани идет битва с мазутом

В Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили около 40 км береговой линии, пострадавшей от разлива нефтепродуктов, отмечает МЧС. По данным ведомства, к работам привлечено более 10 тыс. человек и 360 единиц техники.

В зону чрезвычайной ситуации, где продолжаются работы по ликвидации последствий нефтеразлива, прибыл замминистра заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский. Он принял участие в заседание оперштаба под председательством министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Участники заслушали доклады об обстановке, складывающейся на территории региона в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Также Анатолий Супруновский вместе с Александром Козловым и губернатором Вениамином Кондратьевым посетили зону работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на участке «Белый пляж» и центральном пляже села Витязево.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России, сейчас первичное обследование и сбор нефтепродуктов проводятся на акватории и береговой линии протяженностью 54 км, которая распределена на четыре участка. От озера Соленое Темрюкского района до Бугазской косы, от Бугазской косы до центрального пляжа станицы Благовещенская. Далее от него до центрального пляжа Витязево и оттуда до центрального пляжа Анапы.

«Спасатели МЧС России работают на труднодоступных участках. Там, где обстановка наиболее сложная, трудятся в круглосуточном режиме, несмотря на сильный ветер и дождь. Устанавливаются световые башни, это позволяет продолжать сбор и погрузку загрязненного грунта ночью. Кроме этого, ни на минуту не останавливается работа патрульных служб. Сотрудники МЧС мониторят обстановку, в случае обнаружения новых участков выхода нефтепродуктов, оценивают обстановку и объем предстоящих работ», — заявил Анатолий Супруновский.

По данным министерства, очищено порядка 40 км береговой линии. Собрано более 17 тыс. тонн песка и грунта, вывезено на полигоны свыше 14,4 тыс. тонн. Силами морской спасательной службы обследовано 24 кв. км акватории, в работах задействованы 17 судов.

Также в рамках рабочей поездки участники заседания оперштаба посетили полигон сбора загрязненных песка и грунта и один из волонтерских пунктов. Всего на черноморском побережье функционируют семь пунктов сбора волонтеров.

«Добровольцы оказывают неоценимую помощь в расчистке пляжей, сборе песка и грунта, а также в помощи пострадавшим птицам», — отметил замминистра МЧС.

По данным министерства, силами неравнодушных граждан спасены 972 птицы, порядка 900 из них переданы в центр реабилитации животных.

Для волонтеров разработаны памятки, в которых находится информация по очистке побережья от мазута, список контактов и ссылок, карта с необходимыми метками, рекомендации по действиям на месте, точки выдачи инвентаря и средств индивидуальной защиты.

Группировка сил и средств, привлеченная к ликвидации чрезвычайной ситуации, составляет более 10 тысяч человек и 360 единиц техники, особое внимание уделяется дополнительному привлечению инженерной техники, рассказали в МЧС.

Для обеспечения привлеченной группировки организована работа пунктов питания, обогрева, точки раздачи средств индивидуальной защиты и инвентаря.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Пропитанный мазутом песок собирают в мешки и вывозят. Фото пресс-службы МЧС России
  • Заместитель главы МЧС Анатолий СУПРУНОВСКИЙ и волонтеры. Фото пресс-службы МЧС России
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Все материалы

    Интервью

    Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

    Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

    Александр ПАНОВ

    Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

    Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

    Директор компании «Фишеринг Сервис»

    Андрей ФЁДОРОВ

    Наша цель — избавить флот от удавки импорта

    Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

    Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

    Вячеслав КВАШНИН

    Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений КАРПОВ

    Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

    Российская икра минтая выходит на новый рынок

    Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

    Секреты рыбной логистики

    Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

    Мариферма в Приморье: риски и перспективы

    Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

    Через тернии к водорослям

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.