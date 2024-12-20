Владимир Путин призвал готовиться к майскому всплытию мазута в Керченском проливе

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» президент прокомментировал экологическую ситуацию, которая сложилась после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

«Беда экологическая»

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря в условиях сильного шторма. В море вылился мазут, который достиг берегов Краснодарского края. Кадры с загрязненных курортных пляжей продемонстрировали на «Итогах года с Владимиром Путиным» 19 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам главы государства, из танкеров вытекло почти 40% топлива. «Некоторые [нефтепродукты] в притопленном состоянии, некоторые затонули, некоторые находятся в полуподтопленном состоянии у берега. И нужно с этим работать», — констатировал президент.

Он напомнил, что с последствиями разлива борются службы разных ведомств — и Министерство природных ресурсов, и Минтранс, и МЧС. Создана специальная рабочая группа правительства. Все службы работают и регулярно докладывают о происходящем, сообщил Владимир Путин.

«Нужно будет изучить, в каком состоянии танкеры находятся. И нужно, конечно, думать о том, что делать в ближайшем будущем. Эта проблема должна быть разбита по времени как минимум на этапы», — акцентировал глава государства. Первый этап — огородить морской участок разлива боновыми заграждениями, второй — убрать топливо, которое появляется на берегу.

Владимир Путин сослался на доклад губернатора Вениамина Кондратьева: по словам главы региона, в районе бедствия сосредоточена группировка около 4 тыс. человек. «Если это будет нужно, мы, конечно, готовы будем развернуть там и дополнительную группировку МЧС», — обещал президент.

Он обратил внимание, что часть мазута уже залегла на дно, и в мае может подняться при потеплении воды, к этому нужно готовиться уже сейчас.

«Нужно как-то вытаскивать подзатопленные танкеры на берег. Нужно их укреплять сейчас, чтобы ничего не вытекало, а так подводить туда так называемое полотенце и потом делать проект, это отдельная большая работа», — отметил Владимир Путин.

Правительство, по его словам, занимается этими вопросами. «Очень рассчитываю на то, что время не будет упущено», — резюмировал глава государства.

Сводка МЧС

Работы по обследованию и очистке береговой линии на Кубани продолжаются. К реагированию привлечено почти 6 тыс. спасателей и волонтеров и 255 единиц техники, говорится в пресс-релизе МЧС от 19 декабря.

По данным министерства, патрульные группы обследовали порядка 130 км. Продолжается мониторинг береговой линии на протяженности 70 км. Дополнительных очагов возникновения нефтяных пятен не обнаружено.

«С начала работ очищено 19,6 км береговой линии, собрано более 1,7 тыс. тонн загрязненного песка и грунта», — привели цифры спасатели.

Проводится авиационный мониторинг. Силами волонтеров спасены 176 птиц.

На 20 декабря запланировано обследование акватории с проведением водолазных работ, а также дальнейший мониторинг береговой линии и сбор загрязненного песка и грунта с последующей утилизацией.

Ошибки собираются учесть

Трагедия в Керченском проливе стала одной из тем заседания Экспертного совета по вопросам морского и речного флота в Минтрансе.

«Ространснадзором ведется расследование, по результатам планируем совместно с судоходным сообществом разработать взвешенный комплекс мер, обеспечивающих предотвращение подобных ситуаций в будущем», — цитирует пресс-служба министра Романа Старовойта.

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