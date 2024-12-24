Нитчатые водоросли могут помочь российской марикультуре

Специалисты Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН предложили использовать нитчатые эктокарповые водоросли в качестве добавки к корму для морских беспозвоночных.

Предварительные эксперименты показали, что добавление водорослей родов Streblonema и Laminariocolax к корму повышают выживаемость молоди трепанга и личинок камчатского краба, сообщили Fishnews в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Applied Phycology.

Потребность в кормах для водных беспозвоночных и рыб в России оценивается в 280 тыс. тонн в год, отметили в центре. Производители кормовой муки используют растительное сырье. Чтобы обеспечить необходимую питательную ценность такого корма, ученые предложили добавлять в него водоросли — источник незаменимых жирных кислот.

«Перспективными для этих целей являются нитчатые бурые водоросли порядка Ectocarpales — сборной группы, объединяющей виды с нитчатыми талломами из разных семейств. Они широко распространены в прибрежных зонах Мирового океана, но ранее не рассматривались как объект для выращивания», — рассказали специалисты.

В ННЦМБ обратили внимание: благодаря своим небольшим размерам (которые варьируются от десятков микрометров до нескольких миллиметров) водоросли могут быть выращены в специальных фотобиореакторах с контролируемыми параметрами окружающей среды. Это позволяет поддерживать подходящие условия для роста и получать продукцию в течение всего года.

Специалисты определили оптимальные параметры освещения и температуры для трех нитчатых эктокарповых водорослей — Streblonema sp., Streblonema corymbiferum и Laminariocolax aecidioides. При этом Streblonema sp. и Laminariocolax aecidioides показали самую высокую удельную скорость роста и продуктивность биомассы.

В исследовании подчеркивается, что у нитчатых эктокарповых водорослей есть ряд преимуществ перед микроводорослями. Например, эктокарповые водоросли отличаются высокой скоростью роста и способностью адаптироваться к различным условиям окружающей среды, а также не требуют много света. Поскольку затраты на освещение культуры при выращивании водорослей в фотобиореакторах составляют значительную часть стоимости, более низкие потребности в освещенности могут минимизировать затраты, заметили ученые.

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