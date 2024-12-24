Новости
Laminariocolax aecidioides. Фото пресс-службы ННЦМБ ДВО РАН

Нитчатые водоросли могут помочь российской марикультуре

Специалисты Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН предложили использовать нитчатые эктокарповые водоросли в качестве добавки к корму для морских беспозвоночных.

Предварительные эксперименты показали, что добавление водорослей родов Streblonema и Laminariocolax к корму повышают выживаемость молоди трепанга и личинок камчатского краба, сообщили Fishnews в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Applied Phycology.

Потребность в кормах для водных беспозвоночных и рыб в России оценивается в 280 тыс. тонн в год, отметили в центре. Производители кормовой муки используют растительное сырье. Чтобы обеспечить необходимую питательную ценность такого корма, ученые предложили добавлять в него водоросли — источник незаменимых жирных кислот.

«Перспективными для этих целей являются нитчатые бурые водоросли порядка Ectocarpales — сборной группы, объединяющей виды с нитчатыми талломами из разных семейств. Они широко распространены в прибрежных зонах Мирового океана, но ранее не рассматривались как объект для выращивания», — рассказали специалисты.

В ННЦМБ обратили внимание: благодаря своим небольшим размерам (которые варьируются от десятков микрометров до нескольких миллиметров) водоросли могут быть выращены в специальных фотобиореакторах с контролируемыми параметрами окружающей среды. Это позволяет поддерживать подходящие условия для роста и получать продукцию в течение всего года.

Специалисты определили оптимальные параметры освещения и температуры для трех нитчатых эктокарповых водорослей — Streblonema sp., Streblonema corymbiferum и Laminariocolax aecidioides. При этом Streblonema sp. и Laminariocolax aecidioides показали самую высокую удельную скорость роста и продуктивность биомассы.

В исследовании подчеркивается, что у нитчатых эктокарповых водорослей есть ряд преимуществ перед микроводорослями. Например, эктокарповые водоросли отличаются высокой скоростью роста и способностью адаптироваться к различным условиям окружающей среды, а также не требуют много света. Поскольку затраты на освещение культуры при выращивании водорослей в фотобиореакторах составляют значительную часть стоимости, более низкие потребности в освещенности могут минимизировать затраты, заметили ученые.

Читайте также: Через тернии к водорослям

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Laminariocolax aecidioides. Фото пресс-службы ННЦМБ ДВО РАН
  • Laminariocolax aecidioides. Фото пресс-службы ННЦМБ ДВО РАН
  • Стреблонема под микроскопом при увеличении 200 (А) и 630 (B) и культура в колбах (С), содержащаяся в лаборатории автотрофных организмов. Фото пресс-службы ННЦМБ ДВО РАН
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: краб
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Все материалы

    Интервью

    Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

    Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

    Александр ПАНОВ

    Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

    Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

    Директор компании «Фишеринг Сервис»

    Андрей ФЁДОРОВ

    Наша цель — избавить флот от удавки импорта

    Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

    Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

    Вячеслав КВАШНИН

    Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений КАРПОВ

    Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

    Российская икра минтая выходит на новый рынок

    Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

    Секреты рыбной логистики

    Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

    Мариферма в Приморье: риски и перспективы

    Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

    Через тернии к водорослям

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.