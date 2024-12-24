Законопроект о снижении НДС на непремиальную рыбу развернули обратно

Проект закона о снижении ставки НДС на социально значимые товары, в том числе на недорогостоящую рыбопродукцию, вернули инициаторам. В качестве причины указано нарушение при внесении документа в Госдуму.

Напомним, группа депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают снижение льготной ставки НДС на социально значимые товары с 10% до 5%, а в случае повышенной инфляции — до 0%. В том числе под действие законопроекта подпадают живая рыба, рыбо- и морепродукты, за исключением премиальных.

Далее правовое управление Госдумы подготовило заключение о том, что документ внесен с нарушением части 3 статьи 104 Конституции РФ. Согласно этой норме, «налоговые» законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

Поэтому комитет по бюджету и налогам Госдумы решил вернуть законопроект инициаторам.

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