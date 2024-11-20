На не премиальную рыбу предлагают снизить НДС

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий снижение льготной ставки НДС на социально значимые товары с 10% до 5%, а в случае повышенной инфляции — до 0%. Поправки распространяются в том числе на живую рыбу, рыбо- и морепродукты, за исключением дорогостоящих.

Проект поправок в Налоговый кодекс размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews. Инициатором внесения стала группа депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым. Официальный отзыв правительства на законопроект на сайте ГД пока не опубликован.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ. В пояснительной записке указано, что «социально значимые товары, такие как продовольственные продукты и товары для детей, являются критически важными для населения и составляют значительную часть потребительской корзины». По замыслу авторов, снижение НДС позволит «удержать доступность этих товаров».

В частности, это касается «рыбы живой (за исключением ценных пород: белорыбицы, лосося балтийского и дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), семги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира); море- и рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и других видов обработки, сельди, консервов и пресервов (за исключением деликатесных: икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, осетровых рыб — белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и семужного посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к; пресервов филе — ломтиков лосося балтийского и лосося дальневосточного; мяса крабов и наборов отдельных конечностей крабов варено-мороженых; лангустов)».

При этом плавающая ставка НДС предлагается в качестве инструмента, позволяющего корректировать налоговую нагрузку с учетом инфляции.

«Введение такой системы даст возможность автоматически снизить ставку НДС для социально значимых товаров до 0% в случае, если инфляция по этой группе товаров превышает средний уровень инфляции по остальным товарам», — отметили авторы документа.

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