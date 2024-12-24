Александр Панов: Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

В новых обстоятельствах из-за слишком тяжелой экономики часть инвестпроектов рыбопромышленники вынуждены будут прекратить, считают в Сбербанке. Об этом в интервью Fishnews рассказал исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Александр Панов.

Действительно, «Сбер» финансировал значительную часть инвестиционных проектов в рамках программ квот под инвестиции. «И на старте, и в настоящее время «инвестиционные» квоты кажутся нам правильным механизмом, который призван, в первую очередь, обновить устаревающие производственные мощности флота, а также создать береговую переработку. Многие рыбопромышленники также приняли новые правила и пошли в эту историю», — отметил исполнительный директор департамента.

К сожалению, большинство проектов в области судостроения так и остаются на стапелях, хотя по первоначальным планам весь пул инвестпроектов первой волны уже должен был быть завершен. И это первое существенное «ухудшение» в оценке экономики подобных проектов, обратил внимание собеседник Fishnews.

«Вместо инвестиционной фазы в два-три года мы получили долгострои длительностью в пять-семь лет, а это означает невозможность использовать новый флот для промысла и получения прибыли», — прокомментировал представитель банковского сектора.

При этом абсолютно все компании обслуживали кредиты и не допускали дефолтов по таким обязательствам, указал он.

«Затем рыбопромышленники стали получать предложения об изменении стоимости строительства, и нам известны кейсы, где такое увеличение также принималось со стороны заказчиков, так как иных источников для оплаты строительства у верфей не было — а это рост первоначального бюджета, который необходимо закрывать либо собственными средствами компании, либо новым привлечением кредитов. И если в 2018 году компании имели возможность привлечь финансирование в иностранной валюте под достаточно комфортную процентную ставку, то теперь такой возможности нет — нужно привлекать кредит под коммерческую рублевую ставку, т.к. механизмы льготного кредитования для рыбопромышленников на цели строительства флота отсутствуют. И это следующий существенный фактор в оценке состоятельности проектов», — рассказал Александр Панов.

В качестве еще одного фактора, который не был учтен при принятии инвестиционных решений, эксперт назвал рост фискальной нагрузки на отрасль через сборы за пользование объектами водных биоресурсов и таможенные пошлины на экспорт.

«Если учесть только эти три фактора, то станет понятно, что большинство проектов уже не соответствует тем требованиям, которые предъявлялись к ним в соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2023 года № 1287», — резюмировал исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса.

При этом он акцентировал, что изменения произошли не по вине рыбопромышленников, но именно они будут нести ответственность через механизм банковских гарантий, обеспечивающих реализацию проектов. Насколько справедливо «штрафовать» инвесторов — вопрос дискуссионный. «Но, несмотря на это, мы видим, что часть инвестиционных проектов рыбопромышленникам придется прекратить из-за слишком тяжелой экономики в новых обстоятельствах», — заявил Александр Панов.

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