Новости
Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

Александр Панов: Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

В новых обстоятельствах из-за слишком тяжелой экономики часть инвестпроектов рыбопромышленники вынуждены будут прекратить, считают в Сбербанке. Об этом в интервью Fishnews рассказал исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Александр Панов.

Действительно, «Сбер» финансировал значительную часть инвестиционных проектов в рамках программ квот под инвестиции. «И на старте, и в настоящее время «инвестиционные» квоты кажутся нам правильным механизмом, который призван, в первую очередь, обновить устаревающие производственные мощности флота, а также создать береговую переработку. Многие рыбопромышленники также приняли новые правила и пошли в эту историю», — отметил исполнительный директор департамента.

К сожалению, большинство проектов в области судостроения так и остаются на стапелях, хотя по первоначальным планам весь пул инвестпроектов первой волны уже должен был быть завершен. И это первое существенное «ухудшение» в оценке экономики подобных проектов, обратил внимание собеседник Fishnews.

«Вместо инвестиционной фазы в два-три года мы получили долгострои длительностью в пять-семь лет, а это означает невозможность использовать новый флот для промысла и получения прибыли», — прокомментировал представитель банковского сектора.

При этом абсолютно все компании обслуживали кредиты и не допускали дефолтов по таким обязательствам, указал он.

«Затем рыбопромышленники стали получать предложения об изменении стоимости строительства, и нам известны кейсы, где такое увеличение также принималось со стороны заказчиков, так как иных источников для оплаты строительства у верфей не было — а это рост первоначального бюджета, который необходимо закрывать либо собственными средствами компании, либо новым привлечением кредитов. И если в 2018 году компании имели возможность привлечь финансирование в иностранной валюте под достаточно комфортную процентную ставку, то теперь такой возможности нет — нужно привлекать кредит под коммерческую рублевую ставку, т.к. механизмы льготного кредитования для рыбопромышленников на цели строительства флота отсутствуют. И это следующий существенный фактор в оценке состоятельности проектов», — рассказал Александр Панов.

В качестве еще одного фактора, который не был учтен при принятии инвестиционных решений, эксперт назвал рост фискальной нагрузки на отрасль через сборы за пользование объектами водных биоресурсов и таможенные пошлины на экспорт.

«Если учесть только эти три фактора, то станет понятно, что большинство проектов уже не соответствует тем требованиям, которые предъявлялись к ним в соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2023 года № 1287», — резюмировал исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса.

При этом он акцентировал, что изменения произошли не по вине рыбопромышленников, но именно они будут нести ответственность через механизм банковских гарантий, обеспечивающих реализацию проектов. Насколько справедливо «штрафовать» инвесторов — вопрос дискуссионный. «Но, несмотря на это, мы видим, что часть инвестиционных проектов рыбопромышленникам придется прекратить из-за слишком тяжелой экономики в новых обстоятельствах», — заявил Александр Панов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Александр ПАНОВ

Исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка

Александр ПАНОВ

Предлагаем дополнительные меры поддержки рыбаков

Директор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Наша цель — избавить флот от удавки импорта

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта Вячеслав КВАШНИН

Заместитель генерального директора по коммерческой работе Владморрыбпорта

Вячеслав КВАШНИН

Развитие рыбного порта тесно связано с железной дорогой

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Мы выстроили цепочку от рыбака до стола

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

Российская икра минтая выходит на новый рынок

Годовой грузооборот «Меридиан Сервис» вырос с 39 тыс. тонн в 2018 году до 85 тыс. тонн в 2023 году

Секреты рыбной логистики

Доставку молоди трепанга на новое место жительства осуществляет водолаз. Просто высыпать с борта нельзя: съедят рыбы

Мариферма в Приморье: риски и перспективы

Будущее дальневосточных водорослей обсуждают в рыбной отрасли

Через тернии к водорослям

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.