Выдачу разрешений на вылов собираются перевести в проактивный формат

Разрешение на вылов станет следующим видом документов для внедрения проактивного формата выдачи. Это должно упростить процедуры оформления для бизнеса.

Дальнейшие шаги по оптимизации выдачи разрешений обсуждались на совещании у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, стоит задача проработать возможность безопасного перевода ряда разрешений на уведомительный порядок.

«Президентом поставлена задача перейти на уведомительный порядок получения разрешительных документов в тех видах деятельности, где это можно сделать безопасно. Речь идет о том, что ведомство, в случае если организация соответствует действующим нормам и правилам, избавляет ее от необходимости предоставления документов для получения разрешения. Бизнесмену достаточно уведомить государство о намерении осуществлять предпринимательскую деятельность. Это основное направление дальнейшей оптимизации разрешительной деятельности, которое правительство будет развивать в 2025 году», — заявил Дмитрий Григоренко.

По поручению вице-премьера в следующем году не менее чем 50 видов разрешений будет отобрано для перевода в проактивный формат их продления и выдачи. В 2024 г. проактивный механизм уже отработали на свидетельствах о подготовке консультантов по перевозке опасных грузов автотранспортом, отметили в пресс-службе. Следующим видом разрешительной деятельности для внедрения проактивного формата станет вылов рыбы (разрешение выдает Росрыболовство). Главное условие — соблюдение предпринимателями обязательных требований.

Напомним, что с предложением о переходе на проактивный формат выдачи разрешений на вылов ранее выступил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он предложил выдавать владельцам квот разрешения на добычу водных биоресурсов в автоматическом, проактивном режиме, а срок оказания услуги сократить до одного рабочего дня.

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