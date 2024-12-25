Рыбаки подходят к концу года с 4,8 млн тонн

Вылов российских рыбодобывающих предприятий с начала года составил 4,8 млн тонн. Почти 40% общего показателя приходится на минтай, объемы добычи которого превысили 1,9 млн тонн.

В Дальневосточном бассейне добыто 3641,8 тыс. тонн водных биоресурсов. Вылов минтая составил 1910,5 тыс. тонн (на 36,3 тыс. тонн выше уровня 2023 г.), тихоокеанской сельди — 435,1 тыс. тонн (+51,6 тыс. тонн), трески — 105,2 тыс. тонн, камбал — 60 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбаки Северного бассейна выловили 433,7 тыс. тонн, в том числе 218,3 тыс. тонн трески, 62,5 тыс. тонн пикши и 51,7 тыс. тонн мойвы (на 28,6 тыс. тонн больше, чем за отчетный период прошлого года).

В Западном бассейне уловы составили 73,3 тыс. тонн, включая 37,8 тыс. тонн шпрота (кильки) и 23,6 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне освоено 34,4 тыс. тонн ВБР, уловы хамсы составили 13 тыс. тонн

Предприятия Волжско-Каспийского бассейна отчитались о вылове 79,5 тыс. тонн рыбы. Около 30% этого объема приходится на кильку — 23,5 тыс. тонн. Частиковых видов рыб добыто 21,9 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл около 486,6 тыс. тонн водных биоресурсов.

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