Вьетнам наращивает производство и экспорт рыбы и морепродуктов

В рыбной отрасли Вьетнама продолжается рост. Вместе с улучшением показателей аквакультуры благодаря благоприятным погодным условиям восстановился и морской промысел.

Как следует из свежего доклада вьетнамского Министерства сельского хозяйства и аграрного развития, за 11 месяцев уходящего года выпуск продукции товарной аквакультуры достиг почти 5,2 млн тонн, что на 3,9% выше уровня прошлого года. При этом рыбы произведено 3,4 млн тонн (+43,8%), а креветки — 1,2 млн тонн (+5,3%).

Одного из ключевых для вьетнамских рыбоводов видов — пангасиуса — с января по ноябрь вырастили 1,63 млн тонн (+4,7%). Урожаи тигровой креветки достигли 261 тыс. тонн, белоногой — 895 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Хорошие погодные условия способствовали восстановлению морского промысла через два месяца после тайфуна. В результате общая стоимость экспорта продукции рыбной отрасли из Вьетнама за 11 месяцев достигла 9,2 млрд долларов, что на 11,8% выше, чем на отчетную дату прошлого года.

При этом импорт морепродуктов за тот же период сократился на 2% к прошлогоднему показателю — до 2,32 млрд долларов.

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