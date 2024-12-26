Предприятия Приморья компенсировали вред природе гидробионтами

Рыбоводные заводы Приморского края в этом году выпустили свыше 11 млн молоди лосося, трепанга и гребешка для компенсации ущерба, нанесенного хозяйственной деятельностью.

Зарыбления восполняли вред от работы возле водоемов рыбохозяйственного значения. Такой ущерб наносили предприятия дорожной, строительной, судостроительной и других отраслей, топливно-энергетического и портового комплексов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, в рамках компенсационных мероприятий в воды региона выпустили 11,056 млн сеголеток кеты, 245 тыс. экземпляров молоди дальневосточного трепанга и 91 тыс. — приморского гребешка.

В ТУ отметили, что такой механизм позволяет обеспечить эффективный баланс между сохранением и восполнением рыбных ресурсов и экономическим развитием края.

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