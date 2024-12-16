Минтай удерживает лидерство в уловах Приморского края

Рыбаки Приморского края к началу декабря поймали более 846 тыс. тонн водных биоресурсов. В общем объеме вылова лидирует минтай.

В общероссийском вылове предприятия Приморского края по итогам января-ноября заняли долю в 18,5%, в объемах добычи по Дальневосточному бассейну — 24,2%.

В режиме промышленного рыболовства в районах морского промысла на Дальневосточном бассейне предприятия Приморья добыли 835,773 тыс. тонн. В рамках прибрежного лова добыто 7,817 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. Лососевую путину рыбаки региона завершили с результатом более 1,8 тыс. тонн. Добыча пресноводных видов рыб составила к декабрю 0,543 тыс. тонн.

Минтая предприятия Приморья взяли свыше 577 тыс. тонн. Вклад региона в общероссийский вылов сардины-иваси — более 81 тыс. тонн. Сельди поймано около 79 тыс. тонн. Объемы добычи кальмара составили более 35 тыс. тонн, крабов — порядка 30 тыс. тонн.

За ноябрь предприятия Приморского края, по данным теруправления, освоили свыше 65 тыс. тонн водных биоресурсов.

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