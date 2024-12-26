Донским рыбоводам помогают из областного бюджета

В бюджете Ростовской области в 2024 г. на поддержку рыбохозяйственных предприятий предусмотрено почти 116 млн рублей. По мнению властей региона, субсидирование стимулирует рост объемов производства.

По словам заместителя губернатора — министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского, результатом областной поддержки отрасли аквакультуры является сохранение лидирующих позиций по производству товарной рыбы в ЮФО. Так, на сегодняшний день объем производства товарной рыбы в Ростовской области составляет 24,2 тыс. тонн — это на уровне аналогичного периода 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Что касается объема вылова водных биоресурсов, то, по информации Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, он составил 7,5 тыс. тонн, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Производство продукции рыбопереработки составляет 18,3 тыс. тонн, что также соответствует уровню прошлого года», — сказал Константин Рачаловский.

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