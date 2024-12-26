Разбирательства вокруг береговых заводов под инвестквоты продолжаются

Столичный арбитражный суд частично удовлетворил иск Росрыболовства к мурманской компании «Парк». Предметом для разбирательств, как и в случае с другими участниками программы инвестквот, стало выполнение требований о производстве продукции.

Федеральное агентство по рыболовству, как следует из текста судебного решения, обратилось в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО «Парк» (Мурманская область) о взыскании штрафа — свыше 65,9 млн рублей. Ведомство посчитало, что компания не выполнила требования о производстве рыбной продукции на береговом заводе в объеме не менее 70% совокупного объема квот на инвестцели.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суд также посчитал условия договора на доли квот невыполненными. В частности, арбитраж, как следует из решения, не поддержал довод ответчика, что расчет производства продукции должен осуществляться исходя из инвестиционной квоты с учетом переводных коэффициентов, которые используются для определения количества улова.

При этом суд счел необходимым уменьшить размер штрафа в 10 раз — до 6,6 млн рублей.

Судебные разбирательства шли и по выполнению требования о производстве продукции на втором заводе компании.

Еще по теме: Сенаторы дали рекомендации по защите береговых заводов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews