Квоты на краба Северного бассейна попытаются продать в третий раз

Аукцион по продаже долей квоты вылова камчатского краба в Баренцевом море планируется провести 23 января. Речь идет о втором этапе распределения прав на промысел с инвестиционной нагрузкой.

Росрыболовство запланировало новую попытку продажи долей квоты вылова краба на Северном бассейне в инвестиционных целях — 2022 (так называется вид квот). Аукцион стоит в графике на 23 января, сообщает корреспондент Fishnews.

На торги выставлены пять долей квоты камчатского краба в Баренцевом море — по 20% каждая. Стартовая цена лота снизилась до суммы порядка 10,4 млрд рублей. Прием заявок на участие в торгах проходит с 27 декабря по 20 января. Аукцион, согласно законодательству, запланирован на электронной площадке.

Ранее Росрыболовство дважды пыталось продать доли квоты — в ноябре. В первую попытку начальная цена лота составляла более 12,8 млрд рублей, во вторую — свыше 11,5 млрд рублей. Оба раза торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.

Так как это доли квоты вылова в инвестцелях, покупатели должны будут принять на себя инвестиционные обязательства. По трем лотам это постройка промысловых судов на отечественных верфях, по двум — крупных логистических комплексов.

Ранее, в 2019 г., были распределены доли квоты вылова камчатского краба в Северном бассейне в инвестиционных целях (еще один вид квот крабов с инвестобязательствами).

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