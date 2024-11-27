Продажа крабовых квот на Северном бассейне вновь не состоялась

Торги по реализации долей квоты вылова камчатского краба в Баренцевом море с инвестиционными обязательствами признаны несостоявшимися: на участие в аукционе не поступило заявок.

Новый аукцион по продаже долей квоты вылова в инвестиционных целях - 2022 камчатского краба в Баренцевом море планировалось провести 28 ноября . До этого Росрыболовство уже выставляло права на промысел ценного биоресурса на торги, но тогда заявок не участие также не было , сообщает корреспондент Fishnews.

На этот раз пять долей квоты добычи камчатского краба по 20% каждая предлагались со стартовой ценой около 11,5 млрд рублей каждая. Покупатели при этом должны принять на себя инвестиционные обязательства. По двум лотам это строительство крупных логистических комплексов, по трем — среднетоннажных промысловых судов на отечественных верфях.

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