Продажа крабовых квот на Северном бассейне вновь не состоялась
Торги по реализации долей квоты вылова камчатского краба в Баренцевом море с инвестиционными обязательствами признаны несостоявшимися: на участие в аукционе не поступило заявок.
Новый аукцион по продаже долей квоты вылова в инвестиционных целях - 2022 камчатского краба в Баренцевом море планировалось провести 28 ноября. До этого Росрыболовство уже выставляло права на промысел ценного биоресурса на торги, но тогда заявок не участие также не было, сообщает корреспондент Fishnews.
На этот раз пять долей квоты добычи камчатского краба по 20% каждая предлагались со стартовой ценой около 11,5 млрд рублей каждая. Покупатели при этом должны принять на себя инвестиционные обязательства. По двум лотам это строительство крупных логистических комплексов, по трем — среднетоннажных промысловых судов на отечественных верфях.
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