Елена Бакуменко: Россельхозбанк создал экосистему поддержки рыбной отрасли

Деятельность Россельхозбанка направлена на комплексную поддержку развития рыбного хозяйства. Работа не ограничивается только финансированием — это программы в сфере подготовки кадров для отрасли и продвижения продукции местных производителей, рассказала в интервью Fishnews глава Приморского регионального филиала РСХБ Елена Бакуменко.

Кадры для рыбного хозяйства

В Приморском крае Россельхозбанк продолжает программы, направленные на обеспечение рыбной промышленности квалифицированными кадрами. Филиал сотрудничает с одним из ключевых на Дальнем Востоке отраслевых вузов — Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом. Способную молодежь банк поддерживает стипендиями. На 20240-2025 учебные годы такого поощрения добились пять студентов и один аспирант рыбохозяйственного вуза. Наградами отмечают успехи в учении и научно-исследовательскую активность молодых людей. Стипендия для студентов составляет 15 тыс. рублей в месяц, а для аспирантов — 20 тыс. рублей, причем дается она сразу на целый год.

Особое направление для рыбной отрасли Приморского края — марикультура. На Приморье приходится основной объем выращивания ценных морепродуктов в стране (за 2023 г. — более 32 тыс. тонн). «Марикультурная отрасль — непростое направление, которое только начинает развиваться, и мы хотим поучаствовать в этом развитии, — подчеркнула Елена Бакуменко. — Приморский филиал прорабатывает возможность в 2025 году организовать обучение в сфере аквакультуры в рамках образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Обучение сочетает в себе теоретический и практический курс. При этом по итогам подготовки можно получить грант на развитие своего дела».

Таким образом в крае уже помогали слушателям получить знания и навыки в сфере сельского хозяйства. Всего в 2020-2024 гг. в России прошло 10 волн обучения, в проекте приняли участие 83 субъекта Федерации. Выпускниками «Школы фермера» стали более 7900 человек по 47 специализациям.

Продвижение продукции

«Еще одна задача, которую берет на себя банк — помочь производителям с продвижением своей продукции. Для того чтобы жители края могли оценить достоинства товаров местных предприятий, Приморский филиал РСХБ проводит на предприятиях «Вкусные Пятницы» — мини-ярмарки местных производителей. В таких акциях участвуют и поставщики рыбной продукции. Примечательно, что предприятия предлагают в том числе и новые вкусы. Люди разбирают такую продукцию, потому что это интересно», — отметила руководитель филиала.

У Россельхозбанка действует маркетплейс фермерской продукции «Свое Родное» — это часть цифровой экосистемы РСХБ «Свое», объединяющей различные полезные для российского АПК сервисы.

Важнейшее направление

Рыбная промышленность остается одним из ключевых направлений для Приморского филиала Россельхозбанка. Это продиктовано самой спецификой региона, обратила внимание Елена Бакуменко.

«В 2023 году подразделение активно участвовало в крабовых аукционах, на которых предприятия получали доли квот на вылов. Банк продолжил реализовывать инвестиционные проекты в части исполнения инвестиционных обязательств в рамках выигранных торгов, а также выдал кредиты на пополнение оборотных средств на сумму более 10 млрд рублей. Также в этом году проводилась работа по подготовке к перезаключению договоров на рыболовные участки», — отметила руководитель филиала.

Банк продолжает осуществление внешнеэкономических операций, в том числе с Китаем. Также глава филиала напомнила о механизме, позволяющем получать наличные средства за рубежом и потом вносить их на счет с дальнейшей конвертацией.

«Мы и далее будем развивать рыбную отрасль России», — резюмировала Елена Бакуменко.

АО «Россельхозбанк»

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