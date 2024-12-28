Договоры на участки собираются переоформить в единый срок

Правительство передало на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки — осуществить эту работу предполагается в 2025 г.

Кабмин передал в Госдуму проект закона «О внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». Предложено проведение кампании по перезакреплению рыболовных участков без торгов (конкурсов и аукционов) в единый период - вне зависимости от срока окончания действия уже заключенного договора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ предусматривает, что договоры на участки, действующие на 1 ноября 2024 г., переоформляются до 30 декабря 2025 г. Делаться это должно по заявлению пользователя, право на добычу при этом возникает не позже 1 января 2026 г.

Так как уже заключенные договоры у желающих получить участок без торгов прекратят свое действие раньше срока, то правительство предложило стимул. Предполагается суммировать оставшийся срок действия ранее заключенного договора и 20-летний срок, на который закрепляется РЛУ для добычи анадромных видов рыб. Плата за перезаключение при этом взимается за 20 лет.

В законопроекте оговорено: если лицо не заключило новый договор на предложенных условиях, то уже заключенный договор действует до окончания срока и не подлежит переоформлению. В этом случае участок будет выставлен на аукцион (если речь идет о промышленном лове или организации любительской рыбалки) либо на конкурс (в случае с участками для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов).

В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Законопроект не обязывает пользователей перезаключать договоры до 30 декабря 2025 г., а оставляет право предприятиям «на взвешенное решение о способе заключения нового договора», указано в пояснительной записке.

Также разработчики изменений законодательства обратили внимание, что на пользователей участков для вылова анадромных рыб будут возложены новые обязательства, в том числе по участию в социально-экономическом развитии региона.

Если до 30 декабря 2025 г. будут перезаключены все 100% договоров, в федеральный бюджет дополнительно поступит порядка 180 млрд рублей, сказано в пояснительной записке.

Читайте также: По плате за участки предложили изменения

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews