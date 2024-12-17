По плате за участки предложили изменения

Министерство сельского хозяйства представило проект изменений в правила расчета и взимания платы за рыболовные участки. Корректировки вносятся в формулы для определения платежа, пересмотреть предложено и рассрочку.

Минсельхоз опубликовал проект изменений в постановление правительства от 13 июля 2024 г. № 959. Напомним, что этот документ определяет правила определения и взимания платы за перезаключение договора на рыболовный участок без торгов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается пересмотреть рассрочку платежа и установить следующий порядок: 25% размера платы подлежит внесению при заключении договора; 15% — не позже года со дня заключения договора; 30% — не позднее двух лет со дня заключения договора; 30% — не позже трех лет со дня заключения договора.

Сейчас подход такой: 40% размера платы подлежит внесению при заключении договора, 30% — не позднее года со дня заключения, 30% — не позже двух лет.

Увеличение срока направлено «на снижение операционной нагрузки на рыбохозяйственные организации», говорится в сопроводительных материалах к проекту.

Если договор заключен до вступления нового постановления по плате в силу, то 15% размера платежа вносить не нужно (так как таким пользователям по действующим правилам уже предстоит внести 40%).

Планируется пересмотреть формулу для расчета платы по участкам для организации любительского рыболовства. Предложено использовать корректирующие коэффициенты: 0,1 для некоммерческих организаций и 0,5 — для остальных случаев.

При этом уточняется, что при расчете по участкам для любительской рыбалки не будут учитываться уловы анадромных видов рыб в режиме промышленного рыболовства.

Исходя из текста поправок, при определении расчетной суммы сбора за пользование водными биоресурсами (она заложена в формулу определения платы) не будет учитываться коэффициент-дефлятор. Однако предложенное изменение не касается участков для промышленного вылова анадромных рыб.

Очень важно, чтобы подготовка изменений в постановление по плате за рыболовные участки была синхронизирована с законопроектом о единовременной кампании по перезаключению договоров, заявил ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Читайте также: Рыбацким селам и поселкам ищут рецепты поддержки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews