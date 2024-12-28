Покупателю крабовых квот на Дальнем Востоке распределили объемы на 2025 год

Росрыболовство выпустило приказ о распределении квот добычи крабов в инвестиционных целях на 2025 г. компании «Амурское». Она приобрела права на промысел в декабре.

Федеральное агентство по рыболовству внесло изменения в приложение к приказу, которым были распределены крабовые квоты под инвестиции на 2025 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, объемы получила компания «Амурское».

Напомним, что она приобрела 100% доли квоты в инвестцелях краба-стригуна опилио, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье, колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне и синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

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