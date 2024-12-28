Участки под садки разыграют в Коми

В Республике Коми на аукцион выставлены два участка во внутренних водах для индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 24 января.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков, площадью 0,11 га, расположен на озере Пожня в муниципальном районе Сосногорск. Второй, площадью 0,04 га, находится на реке Малая Визинга в Сысольском районе.

Стартовые цены лотов — 350 и 140 рублей соответственно. Торги предполагается провести 6 февраля в Санкт-Петербурге. Участки предоставляются на 10 лет на условиях совместного водопользования.

Оба участка ранее уже выставлялись на торги, которые не состоялись из-за отсутствия заявок.

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