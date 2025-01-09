Комиссии по анадромным на Сахалине и Чукотке заработают в актуализированном составе

Минсельхоз утвердил в декабре новые составы комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области и Чукотском автономном округе. Эти органы занимаются вопросами организации в регионах лососевой путины.

Новый состав комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб в Сахалинской области утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 23 декабря 2024 г. № 769.

Также актуализирован состав комиссии по анадромным в ЧАО — приказом Минсельхоза от 23 декабря 2024 г. № 770, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссии по регулированию добычи анадромных в регионах устанавливают объемы вылова таких видов рыб, места добычи и постановки орудий лова, сроки начала и запрета осуществления рыболовства и т.д. К анадромным рыбам относятся в том числе и тихоокеанские лососи.

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