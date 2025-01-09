Лососеводы Сахалинской области держат планку

Рыбоводные заводы Сахалинской области в 2024 г. заложили на инкубацию свыше 1,3 млрд икринок тихоокеанских лососей. Регион лидирует в стране по этому направлению.

За прошлый год рыбоводы Сахалинской области выпустили более 1,4 млрд экземпляров молоди тихоокеанских лососей. В режиме искусственного воспроизводства в естественную среду отправилось более 790 особей, в рамках товарной аквакультуры — свыше 627 млн экземпляров.

На инкубацию специалисты островного региона заложили более 1,3 млрд икринок тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства.



В территориальном управлении также привели информацию об изъятии тихоокеанских лососей в режиме товарной аквакультуры в минувшем году. Оно составило более 21,5 тыс. тонн.

Всего, по данным СКТУ, в регионе построено 79 рыбоводных предприятий: 71 рыбоводный завод и 8 цехов.

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