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Предварительные итоги лососевой путины заслушал Сахалинский рыбохозяйственный совет

Лососевые уловы подсчитают на Сахалине

Предварительные итоги лососевой путины заслушал Сахалинский рыбохозяйственный совет. При этом участники заседания затронули и перспективы промысла в предстоящем году.

Озвучиваемые результаты — пока предварительные, обратил внимание руководитель Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) Николай Колпаков. Промысел в Сахалинской области еще не завершен: открыта добыча кеты на Южных Курилах. Кроме того, ведется анализ данных по лососям, в том числе в центральном институте ВНИРО.

Общий вылов тихоокеанских лососей в островном регионе на отчетную дату составил порядка 53 тыс. тонн. Согласно приведенной на заседании совета информации, это 58,6% от прогноза. Правда, с учетом результатов добычи в аквакультуре картина выглядит позитивней.

Традиционно на путине использовались дополнительные меры регулирования. Не открывался промысел горбуши на юго-западе Сахалина. В заливах Мордвинова и Терпения промышленного лова также не было, в связи с тем, что не было выполнено условие по заполнению на 50 и более процентов реперных рек.

Глава СахНИРО рассказал о ситуации в основных районах лова по основным промысловым объектам, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, в Восточно-Сахалинской подзоне вылов горбуши составил около 26600 тонн. Прогноз был порядка 39 тыс. тонн. На юго-востоке Сахалина и в заливе Анива сроки промысла были определены для района на удалении вглубь моря не более 1000 метров от линии максимального отлива. Также для юго-восточного побережья было рекомендовано более ранее закрытие промысла. Три проходных дня были введены на северо-востоке Сахалина по ходу путины.

Представитель отраслевой науки отметил, что произошло перераспределение группировок горбуши в пользу более ранних. В связи с этим наблюдалось резкое падение уловов к 20 августа и изменилось пространственное заполнение нерестилищ. «Ранняя горбуша заходит на нерест в верхние и средние притоки, поздняя нерестится в верховьях», — пояснил Николай Колпаков.

Смещение в пользу ранней группировки, по его словам, наблюдалось и по горбуше на Южных Курилах. В этом году ее вылов в этом промысловом районе всего порядка 2400 тонн при прогнозных ожидания 10 тыс. тонн. Кеты на Южных Курилах поймано порядка 6200 тонн, прогнозный вылов освоен примерно наполовину.

Наука разбирается в причинах отклонения вылова от прогнозных показателей, о результатах будет доложено на Дальневосточном научно-промысловом совете в ноябре, сообщил Николай Колпаков.

На заседании были затронуты и перспективы следующего года. Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин заявил, что руководители предприятий, входящих в АРСО, встревожены ситуацией с горбушей. В объединении намерены подготовить предложения об ограничении промысла этого объекта на 2025 г., «которые, по всей вероятности, затронут весь восток Сахалина, а также южнокурильские острова». Направить их ассоциация планирует после обсуждения с учеными объемов на предстоящий год.

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НазадМетки: аквакультуракамчаткалососьсахалин
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