Житель Сахалина подозревается в краже рыбы из грузовика

Сахалинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту похищения из фургона более 100 кг корюшки и наваги. По данным полицейских, рыбу из машины украл прохожий.

В дежурную часть управления МВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от индивидуального предпринимателя, у которого была похищена партия свежемороженой рыбы.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 51-летний житель областного центра.

«Как выяснили сотрудники полиции, фигурант, прогуливаясь по городу, увидел припаркованный возле торгового центра грузовик. Мужчина предположил по названию, что там может находиться рыба, и решил похитить ее. С этой целью с помощью лома он вскрыл замок на двери грузового фургона и забрал 114 кг корюшки и наваги на общую сумму 48 тыс. рублей. В дальнейшем подозреваемый отнес похищенное к себе домой», — рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД.

Сахалинец собирался продать рыбную продукцию, но осуществить задуманное ему помешали сотрудники полиции. Правоохранители смогли оперативно установить местонахождение подозреваемого и изъять похищенное, отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фигурант задержан.

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