В Хабаровском крае осудили членов «осетровой» ОПГ

В Хабаровском крае суд вынес приговор шестерым жителям Комсомольска-на-Амуре, занимавшимся нелегальным оборотом рыб и икры осетровых. Пятерых фигурантов отправили в колонию, один получил условный срок.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 258.1 УК РФ (пособничество при незаконных добыче и обороте водных биоресурсов), части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот водных биоресурсов), а также части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Установлено, что с июня 2021 г. по июнь 2022 г. соучастники вели нелегальный промысел в Амуре вблизи села имени Максима Горького. Браконьеры добыли одну калугу и 19 амурских осетров и изготовили из них более 124 кг икры.

Фрагменты осетровых и черную икру злоумышленники привезли в Комсомольск-на-Амуре и хранили в гаражах и дома для дальнейшего сбыта. Ущерб, причиненный государству, превысил 39 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечено, что один из членов ОПГ предупреждал соучастников о передвижениях правоохранителей. Другой фигурант вовлек в совершение преступлений своего несовершеннолетнего сына.

Суд приговорил пятерых участников ОПГ к лишению свободы на срок от пяти лет до шести лет и шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Осужденных взяли под стражу в зале суда. Еще одному фигуранту назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет.

Иск прокурора о взыскании с осужденных причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

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