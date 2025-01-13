Рыболовы теперь могут поставить сети на учет через «Госуслуги»

Центр системы мониторинга рыболовства и связи вывел на портал государственных услуг функцию по регистрации сетных орудий лова для рыбаков-любителей. Такие снасти подлежат обязательной постановке на учет по закону.

Проект по регистрации сетных орудий лова на портале госуслуг реализован в рамках жизненной ситуации «Выезд на охоту и рыбалку».

Услуга предназначена для физических и юридических лиц, которые используют сетные орудия лова на любительской рыбалке в водоемах Севера, Сибири и Дальнего Востока в периоды, определенные правилами рыболовства для конкретного бассейна, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС. Срок оказания услуги — три рабочих дня.

Напоним, что, согласно закону о любительском рыболовстве, использование сетных орудий лова допускается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем требуется обязательная постановка на учет и поштучная маркировка таких орудий добычи. Учет осуществляют теруправления Росрыболовства.

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