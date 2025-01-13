Первые в этом году партии рыбы из ЕАО отправились в Китай

В КНР в начале января ушли первые в этом году партии рыбной продукции из Еврейской автономной области. В соседнюю республику отправилась рыба, добытая на Амуре.

Отправку первых в этом году экспортных партий рыбной продукции из Еврейской автономной области проконтролировало в смешанном пункте пропуска «Нижнеленинское» Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Всего в Китай отправилось 10 партий пресноводной замороженной рыбы общим весом более 20 тонн — верхогляд, краснопер, лещ, сиг, судак, толстолоб, ленок. Рыба выловлена в реке Амур в Ленинском районе ЕАО, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В Китай груз ушел автомобильным транспортом.

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