Экспорт продукции АПК собираются нарастить до 55 млрд долларов

Индикаторы по объемам поставок на внешние рынки продукции российского агропрома вошли в Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.

Правительство сформировало Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Он определяет стратегические приоритеты правительства для выполнения задач из «майского» указа президента.

План будет главным ориентиром в работе кабмина, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по достижению национальных целей, заявили в пресс-службе правительства.

В блок, посвященный достижению национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», вошли в том числе планы по развитию экспорта. Согласно указу президента, экспорт продукции АПК к 2030 г. должен вырасти по сравнению с уровнем 2021 г. не менее чем в 1,5 раза. Ключевая роль при этом отводится экспорту несырьевых неэнергетических товаров, в том числе продукции агропромышленного комплекса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в едином плане приводятся индикаторы, характеризующие достижение цели по экспорт продукции АПК. Это 37,8 млрд долларов в 2025 г., 38,3 млрд долларов в 2026 г., 41,2 млрд долларов в 2027 г., 46,1 млрд долларов в 2028 г., 51,1 млрд долларов в 2029 г., 55,2 млрд долларов в 2030 г.

Серди инструментов для достижения цели указаны меры поддержки экспортеров продукции АПК на каждом этапе жизненного цикла проекта от аналитических материалов по исследованию внешних рынков до производства и продвижения за рубежом, открытие новых рынков, развитие институтов поддержки поставок.

Решать задачи предполагается за счет национального проекта «Международная кооперация и экспорт», госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Ответственный за достижение цели по развитию экспорта продукции агропромышленного комплекса — вице-премьер Дмитрий Патрушев.

О национальных целях

Всего национальных целей семь:

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- экологическое благополучие;

- устойчивая и динамичная экономика;

- технологическое лидерство;

- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Каждой из них посвящен свой блок единого плана.

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