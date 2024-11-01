СРНК рассмотрела условия промысла на 2025 год

Министерство торговли и рыболовства Норвегии, а также норвежские СМИ сообщают об итогах 54-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Стороны определили национальные квоты на вылов совместно управляемых запасов рыб.

Начавшиеся 21 октября переговоры в формате видео-конференц-связи затянулись. Напомним, их окончание предполагалось 25 октября. Как сообщает Министерство торговли и рыболовства Норвегии, общий допустимый улов (ОДУ) трески на 2025 г. установлен на уровне 340 тыс. тонн. Это самый низкий уровень с 1991 г.

Общая квота на вылов трески распределяется между Норвегией, Россией и третьими странами по тем же принципам, что и в предыдущие годы. Норвежская часть квоты на 2025 г. составит 163,4 тыс. тонн.

Квота на пикшу в 2025 г. установлена в объеме 130 тыс. тонн (доля Норвегии — 65,5 тыс. тонн). Квота на вылов черного палтуса снижена на 2,3 тыс. тонн — до 19 тыс. тонн. Норвежская часть палтусовой квоты составляет 9,7 тыс. тонн.

Также определена общая квота на промысел окуня-клювача в размере 67,2 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше, чем в 2024 г. Доля Норвегии в промысле окуня составит 46,4 тыс. тонн. А вылов мойвы в 2025 г. будет запрещен.

По словам эколога Гейра Хённеланда (Geir Hønneland), работа СРНК в целом проходила как обычно. В итоговом протоколе по сложившейся за два последних года практике российская сторона оставила за собой право приостановить действие документа, если Норвегия введет дополнительные ограничения на доступ российских рыболовных судов в норвежские порты.

В то же время Гейр Хённеланд отметил, что в 2024 г., как и в 2023 г., не собирался постоянный комитет комиссии, который с момента своего создания в начале 1990-х гг. играл ключевую роль в реализации совместного управления промыслом в Баренцевом море.

Кроме того, по его мнению, не стоит забывать, что российско-норвежские отношения в области рыболовства не исчерпываются ежегодным назначением квоты, а включают в себя научное сотрудничество двух стран, длящееся с конца 1950-х гг. Особенно оно важно сейчас, когда участие России в ICES было приостановлено и консультации по квотам в Баренцевом море были фактически перенесены с многостороннего уровня на двусторонний, в новую российскую-норвежскую рабочую группу по арктическому рыболовству.

Особенный интерес у норвежских обозревателей вызвал тот факт, что в нескольких пунктах протокола подчеркивается российско-норвежское партнерство. Также там есть замечания в адрес Еврокомиссии и косвенно некоторых западноевропейских стран по поводу их позиции в отношении управления рыболовством вблизи Шпицбергена.

Министр рыболовства и морских дел Марианна Сивертсен Несс (Marianne Sivertsen Næss) приветствовала заключение соглашения. Она заявила, что договор создает основу для долгосрочного и устойчивого управления морскими ресурсами в северных регионах и имеет решающее значение для сохранения запасов трески и других видов рыб в Баренцевом море.

Стоит отметить, что более половины от общей стоимости рыболовных соглашений, заключаемых Норвегией, приходится на соглашение с Россией. В первую очередь благодаря треске — важнейшему объекту промысла для норвежских рыбаков. По данным правительства Норвегии, в прошлом году стоимость норвежской доли квоты составила около 8,4 млрд норвежских крон (около 760 млн долларов).

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