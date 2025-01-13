Танкер у берегов Кубани продолжает истекать мазутом

В районе нефтеразлива в Краснодарском крае самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань — там в море продолжает вытекать мазут из поврежденного танкера «Волгонефть-239», отметил глава МЧС Александр Куренков.

Об этом министр рассказал на совещании в Анапе 12 января, сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС России.

«Необходимо в кратчайшие сроки устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. В настоящее время сварочные работы невозможно проводить, пока мазут находится вплотную к борту танкера. Поэтому необходимо всеми способами расчистить путь водолазным расчетам со сварочным оборудованием. Одновременно с этим важно организовать подъезд к танкеру со стороны порта. Все расчеты проведены. Объем материалов и техники понятен. Прошу данную работу начать уже сегодня и вести круглосуточно», — поставил задачу глава МЧС.

Он также поручил обратить особое внимание докладчиков на оценку возможных последствий чрезвычайной ситуации и конкретные сроки проведения работ на месте аварии. На совещании определили дальнейшие меры по скорейшей ликвидации последствий разлива и очистку береговой линии.

Отдельно участники встречи обсудили работы по сбору и транспортировке нефтепродуктов, начиная с мест сбора и до их утилизации, и меры по рекультивации песка на пляжах.

Накануне совещания Александр Куренков лично проверил ход работ по ликвидации утечки мазута с «Волгонефти-239» в районе поселка Волна.

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