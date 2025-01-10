Президент дал новые поручения по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе

Того, что делается для минимизации ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе, явно недостаточно, заявил Владимир Путин. Он поставил ряд новых задач по борьбе с разливом мазута.

Что сделано

Ликвидация последствий крушения танкеров и разлива нефтепродуктов стала одной из тем на совещании президента с членами правительства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Глава МЧС Александр Куренков напомнил, что решением правительственной комиссии 26 декабря обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования.

Как доложил министр, в акватории Керченского пролива подразделениями Морспасслужбы за прошедший период обследовано свыше 1,5 тыс. кв. км, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости в непосредственной близости от берега, в том числе в порту Анапы. С использованием сорбента обработано более 38 тыс. кв. м акватории, собрано свыше 14 тонн нефтепродуктов.

Говоря о ситуации на береговой линии, руководитель МЧС подчеркнул, что наибольшего внимания требует обстановка в Краснодарском крае. «Здесь выявлены места выхода мазута на берег от города Анапы до Темрюкского района. На сегодняшний день определены шесть основных участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км. На береговой линии собрано свыше 139 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, который в дальнейшем будет подвергаться очистке с целью вторичного использования», — сообщил Александр Куренков.

Несмотря на то что на береговой линии основной объем нефтепродуктов собран, в результате сильного ветра и нагонной волны почти ежедневно фиксируются повторные локальные выбросы мазута на берег, отметил министр.

На Крымском полуострове вывезено на полигон свыше 270 тонн загрязненного песка и грунта для дальнейшей утилизации. 4 января было зафиксировано появление мазута в черте Севастополя. Собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка.

Александр Куренков добавил, что мазутные пятна также обнаружены вдоль береговой линии острова Тузла в районе Крымского моста. Там работа проводится силами Минтранса.

Общая группировка, задействованная для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, составляет свыше 8 тыс. человек и более 800 единиц техники, привел цифры министр. При этом он особо выделил волонтеров и поблагодарил их.

Систематизировать работу

«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — подчеркнул президент. Он напомнил, что федеральная ЧС была объявлена далеко не сразу — первоначально говорилось, что работа будет вестись на региональном уровне.

«Нужно образовать соответствующую комиссию, соответствующий штаб, который работал бы прямо на месте, и не на местном уровне, а чтобы он возглавлялся руководителями, ответственными работниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы. Это первое», — поставил задачу Владимир Путин.

Вторым поручением главы государства стало решение вопроса о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров.

«Далее, необходимо уже сейчас подумать и разработать планы подъема этих танкеров. Это отдельная большая работа, связанная с подготовкой соответствующих специалистов и техники, выделением необходимых финансовых ресурсов — заранее», — обратил внимание президент.

Он тоже поблагодарил волонтеров и выразил надежду, что «с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии и катастрофы».

«Здесь проблем, повторяю, много: и технических, и финансовых, и технологических. Нужно все это собрать сейчас, все проанализировать и систематизировать. Прошу и руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом, и соответствующие службы, министерства, ведомства проработать и доложить предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время — и иметь в виду перспективу повышения температуры воды в Черном море весной и тем более летом», — отметил Владимир Путин.

К этому моменту если не все, то основные предложения по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только подготовлены, но и уже активно реализовываться, подчеркнул он. Докладывать нужно будет и руководству правительства, и председателю правительства, и президенту.

«Александр Вячеславович [Куренков], подготовьте мне в самое ближайшее время эти предложения как можно быстрее и направьте на мой адрес», — резюмировал глава государства

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