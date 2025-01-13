Пристав ускорил выплату «крабового» взыскания

Суд обязал жителя Приморского края заплатить порядка 1,1 млн рублей ущерба за найденных у него крабов. Мужчина не торопился гасить долг, ускорить процесс помог судебный пристав.

Иск к недобросовестному рыбаку подал военный прокурор, указав на серьезный ущерб, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУФССП России по Приморью.

По информации ведомства, в ходе оперативных мероприятий сотрудники регионального Погрануправления ФСБ России выявили, что фигурант хранил камчатского краба и краба-стригуна общим весом более тонны. Суд вынес решение о взыскании ущерба, превысившего 1 млн рублей.

В районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство и уведомили об этом браконьера. Однако мужчина не стал выплачивать назначенную сумму.

Тогда сотрудник службы вынес постановления о временном ограничении в праве выезда фигуранта за пределы РФ, об обращении взыскания на заработную плату, а также о запрете на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, принадлежащего мужчине. После этого приморец погасил задолженность в полном объеме.

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