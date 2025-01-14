Точка по продвижению российской продукции агропрома начнет работу в Шэньяне

Российский экспортный центр откроет в китайском Шэньяне дополнительную точку продвижения российского национального павильона: в ней будет представлена продукция АПК.

Открытие точки продвижения запланировано на 19 января в рамках фестиваля-ярмарки «Сделано в России».

Точка в Шэньяне станет пятой в сети, которую развивают РЭЦ и Минсельхоз России в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Головной павильон был открыт в Шанхае в 2017 г. В 2024 г. открылись дополнительные точки продвижения павильона в Харбине, Чэнду и Шэньчжэне, рассказали Fishnews в пресс-службе РЭЦ.

Российские компании, прошедшие отбор для участия в госпрограмме павильонов, получают поддержку центра в поиске партнеров и покупателей, в продвижении и организации продаж в местных крупных супермаркетах и сетевых магазинах, на маркетплейсах и по другим каналам.

Как отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, дистрибьюторы, представители сетевых магазинов, сегмента HoReCa приходят в павильон, чтобы продегустировать отечественную продукцию и договориться о ее поставках, а местные жители посещают флагманские магазины «Сделано в России», чтобы купить ее для себя.

Программу российских национальных павильонов АПК Российский экспортный центр и Минсельхоз реализуют с 2017 г. Такие павильоны открыты в шести странах.

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