Хабаровская наука развивает применение беспилотников

Хабаровский филиал ВНИРО получил в рамках национального проекта два беспилотных комплекса, обеспечивающих более качественные снимки. Оборудование будет использоваться для научного обеспечения лососевой путины и в другой работе специалистов.

Два беспилотных комплекса «Геоскан 201» производства российской группы компаний поставили Хабаровскому филиалу Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Новые БПЛА относятся к промышленному классу и отличаются от ранее применявшихся в ХабаровскНИРО потребительских моделей аппаратов большим полетным временем (до трех часов) и радиусом работ (удаление от оператора до 100 км).

Поставленные беспилотники оснащены профессиональными камерами, и это позволяет получать снимки более высокого качества, что очень важно для сложных условий учета водных биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Сотрудники ХабаровскНИРО прошли обучение для использования новых аппаратов. В филиале рассчитывают вывести беспилотный мониторинг водных биоресурсов на новый уровень по географическому охвату, точности проводимого учета и спектру учитываемых биоресурсов. Учет в первую очередь будет ориентирован на оценку величины пропуска производителей тихоокеанских лососей в реки Хабаровского края: такие работы направлены на информационное обеспечение путины и прогнозирование запасов. Также промышленные БПЛА будут использоваться при работах по нерестилищам тихоокеанской сельди, макрофитам и мониторинге любительской рыбалки.

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