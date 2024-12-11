У КамчатНИРО прибавилось беспилотников для учета лососей

Авиапарк Камчатского филиала ВНИРО пополнили беспилотные летательные аппараты двух типов. Эти устройства задействуют в учете численности лососей и мониторинге их нерестилищ, а также в оценке нереста сельди и поиске скоплений мойвы.

Камчатский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии ежегодно проводит авиамониторинг лососевых нерестилищ во внутренних водах края. Проведение авиаучетных работ с использованием вертолетов сопряжено со значительными финансовыми затратами, отмечают специалисты. Одно из решений по оптимизации аэровизуальных исследований — применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Специалисты лаборатории лососевых рыб проводят с использованием БПЛА выборочные и сплошные учеты производителей, зашедших в нерестовые водоемы на озерах Азабачье, Начикинское и Курильское, а также реках Паратунка и Авача. Однако технические характеристики применяемых летательных аппаратов не позволяют осуществлять продолжительные полетные миссии, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В ноябре авиапарк КамчатНИРО пополнили беспилотники двух типов: самолетного (продолжительность полета 180 минут) и мультироторного. Эти БПЛА и имеющаяся, хотя и весьма ограниченная, дорожная инфраструктура на полуострове позволят осуществлять аэрофотосъемки обширных территорий и линейно-протяженных объектов с созданием точных и высокодетальных ортофотопланов, вести учет численности производителей лососей и мониторинг состояния нерестовых участков, создавать электронные карты нерестилищ, рассказали в институте.

Кроме того, новые БПЛА планируется привлекать для оценки площади обыкренного субстрата в период нереста тихоокеанской сельди и определения преднерестовых скоплений мойвы в прибрежной морской акватории.

Напомним, ранее сотрудники КамчатНИРО прошли обучение по управлению беспилотным воздушным судном самолетного типа.

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