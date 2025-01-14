Норвегия установила лимиты для промысла камчатского краба

Директорат рыболовства Норвегии установил квоты на вылов камчатского краба в 2025 г., а также утвердил их распределение между судами. В общей сложности разрешено добыть 1570 тонн.

Норвежский флот может освоить 1283 тонны самцов краба, 60 тонн самок и еще 227 тонн самцов с повреждениями, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную отраслевую прессу.

Эти объемы включают 8 тонн для лова в исследовательских целях, 1 тонну для любительской рыбалки, 5 тонн — для образовательных целей, 13 тонн — для туристов, 10 тонн — для «молодежного рыболовства» и 70 тонн — на прилов.

К 10 января для промысла краба зарегистрировались 1013 норвежских судов. Им присвоены различные индексы, влияющие на разрешенный объем вылова. Так, 56 судов получили возможность выловить по 122 кг камчатского краба, 7 судов — по 305 кг, 57 судов — по 610 кг и 893 судна — по 1220 кг.

При этом факт регистрации для промысла не означает автоматического участия в нем, так как флоту еще нужно соответствовать определенным требованиям.

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